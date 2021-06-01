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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В администрации Тюмени назвали условие проведения Дня города

Общество, 18:35 18 июня 2021

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Параметры проведения мероприятий ко Дню города Тюмени будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионе и предписаний профильных ведомств, сообщает администрация города.

"В администрации Тюмени с начала года прорабатывается и готовится праздничная программа. Возможность ее реализации, а также формат проведения мероприятий будут зависеть от складывающейся эпидемиологической обстановки, - отметили в пресс-службе администрации Тюмени. - Мы следим за ситуацией. Все наши действия будут согласовываться с управлением Роспотребнадзора по Тюменской области".

Тюменцам напомнили, что для стабилизации ситуации с COVID-19 важно проводить профилактические мероприятия и строго выполнять рекомендации врачей. Вакцинирование – это единственный путь для выработки коллективного иммунитета против COVID-19.

Напомним, что у этом году Тюмень будет отмечать 435-й день рождения.

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# вакцинация , День города Тюмени , коронавирус

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