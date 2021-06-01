Семь лесных пожаров возникли в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь лесных пожаров на площади 30, 1 га и один ландшафтный пожар на площади 4 га возникли в Тюменской области в минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент в регионе действуют 15 лесных пожаров, в том числе локализованных, и два ландшафтных.

За сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 1,1 га и один ландшафтный пожар на площади четыре га.

Напомним, что Тюменской области действует особый противопожарный режим