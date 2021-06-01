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Угроза уголовного наказания побудила тюменца выплатить алименты

Общество, 17:16 20 июня 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Долг в 300 тыс. рублей по алиментам выплатил тюменец, чтобы избежать уголовной ответственности. Ранее мужчина скрывал свои доходы, а имущество не регистрировал, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В начале 2021 года должник был привлечен к административной ответственности, тогда ему пришлось отработать 80 часов обязательных работ, но долг его перед сыном не уменьшился.

Судебный предупредил тюменца о возможном привлечении к уголовной ответственности. Мужчина признался, что осознал всю серьезность сложившейся ситуации и сообщил, что личная жизнь его наладилась: встретил женщину с двумя детьми, которых планирует усыновить, и судимость ему не нужна.

В тот же день чек с оплатой всей суммы долга был предъявлен судебному приставу-исполнителю.

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# алименты , судебные приставы

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