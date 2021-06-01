В лесах Тюменской области действует 10 пожаров на площади 116 га

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В лесах Тюменской области на утро 21 июня действует 10 пожаров на площади, пройденной огнем, 116 га. Стало на один пожар меньше, чем накануне.

По данным "Авиалесоохраны" всего на территории Российской Федерации действовало 93 лесных пожара на площади, пройденной огнем 56 тыс. 890 га. По каждому ведутся активные работы по тушению.

На тушении задействовано 3 тыс. 522 человека, 650 единиц наземной техники, 23 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 75 воздушных судов.

Крупные очаги огня зафиксированы в лесах Иркутской области - 32 тыс. 680 га, Республики Саха (Якутия) – 23 тыс. 635 га, Курганской области - 163 га.

В Свердловской области огнем пройдено 63 га особо охраняемых природных территорий - государственного природного заповедника "Денежкин камень".

Режим ЧС введен в трех субъектах Российской Федерации: в Вагайском муниципальном образовании Тюменской области, в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Томпонском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Сунтарском муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства "Прямая линия лесной охраны" – 8-800-100-94-00.