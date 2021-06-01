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Двое детей пострадали в двух ДТП в Тюменской области

Происшествия, 12:05 21 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей пострадали на дорогах Тюменской области 20 июня. Четырехлетнего ребенка сбил мотоциклист, а 11-летний мальчик пострадал при наезде иномарки во дворе дома, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Четырехлетний малыш получил тяжелые травмы после того, как его сбил мотоциклист в с. Орловка Ишимского района. Авария произошла в 20 часов 45 минут на ул. Центральной.

"По предварительным данным, мальчик играл с другими детьми напротив своего дома, на другой стороне улицы. Когда он побежал через дорогу домой, его сбил мотоцикл”, — рассказали в ГИБДД.

25-летний мотоциклист был пьян. Показания алкотетсера составили 0,73 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Родители сами отвезли ребенка, получившего тяжелые повреждения, в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", — добавили в инспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11-летний мальчик пострадал во дворе дома № 69 на ул. Пермякова в Тюмени. Школьник выносил мусор, а 40-летняя водитель Kia Sportage, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности. В итоге машина задела ребенка, у него диагностировали ушибы.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20 июня в Тюменской области произошло шесть ДТП. В авариях пострадали семь человек.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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