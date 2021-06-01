Короткое замыкание могло привести к серьезному пожару в пригороде Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки стало предварительной причиной пожара на ул. Янтарной в СНТ "Юбилей" в пригороде Тюмени вечером 20 июня.

Информация о происшествии поступила в 21 час 6 минут. Горел частный дом размерами шесть на девять метров.

"Огонь повредил сам дом на площади 54 квадратных метра и рядом стоящий дачный дом на площади 10 квадратных метров. На месте работал 21 сотрудник пожарно-спасательных подразделений города. В тушении были задействованы шесть единиц основной специальной техники", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Отметим, 20 июня в Тюменской области произошли восемь пожаров. Короткое замыкание электропроводки стало наиболее частой причиной происшествий - таких пожаров было четыре. Всего за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 165 пожаров.

Инна Пахомова