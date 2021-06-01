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Тюменцев зовут на патриотическую экскурсию по скверу Пограничников

Происшествия, 18:13 21 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патриотическую экскурсию "Памяти пограничников" проведут участники проекта "Гиды 55+" в Тюмени 22 июня в 14 часов, сообщают организаторы.

Принять участие могут все желающие. "Раритетная военная техника, памятники великим и погибшим защитникам Родины, истории из жизни молодых парней Тюмени, ушедших на фронт – все это ждет тех, кто придет в сквер Пограничников к 14 часам. До места встречи можно доехать на маршрутном такси № 65 — остановка "Хабибуллы Якина"", — рассказали в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Участие в экскурсии бесплатное. При себе необходимо иметь одноразовую маску. Узнать подробности можно по телефону: 51-77-05.

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# гиды 55+ , пожилые люди , экскурсия

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