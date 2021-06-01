23 случая клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировано в Тюменской области

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и восемь клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано столько же заболеваний клещевым энцефалитом, случаев боррелиоза было на три больше, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 31 марта 2021 года в области зарегистрировано 13 тыс. 369 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 449 - дети до 14 лет.

Укусы клещами регистрировались на 23 административных территориях.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Всем пострадавшим (не привитым против клещевого вирусного энцефалита) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике.