Жителям Тюменской области предлагают принять участие в акции "Журавли"

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Сделать фотографию с использованием маски-фильтра с улетающими журавлями в Instagram, могут жители Тюменской области. Акцию "Журавли" ко Дню памяти и скорби запустило Российское движение школьников.

Маску-фильтр можно найти в официальном инстаграм-аккаунте движения и воспользоваться шаблонами. С его помощью необходимо сделать фотографию или видео. Участники акции могут выложить готовые работы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram с хештегами #РДШ #РДШ72 #ДеньПамяти #Журавли.

Как сообщили в тюменском отделении РДШ, фотографии можно сопроводить рассказами и информацией о запечатленном на них объекте и связанной с ним историей. Также можно рассказать о количестве ушедших на фронт бойцов и тех, кто не вернулся с войны.