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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюменской области предлагают принять участие в акции "Журавли"

Общество, 12:25 22 июня 2021

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Сделать фотографию с использованием маски-фильтра с улетающими журавлями в Instagram, могут жители Тюменской области. Акцию "Журавли" ко Дню памяти и скорби запустило Российское движение школьников.

Маску-фильтр можно найти в официальном инстаграм-аккаунте движения и воспользоваться шаблонами. С его помощью необходимо сделать фотографию или видео. Участники акции могут выложить готовые работы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram с хештегами #РДШ #РДШ72 #ДеньПамяти #Журавли.

Как сообщили в тюменском отделении РДШ, фотографии можно сопроводить рассказами и информацией о запечатленном на них объекте и связанной с ним историей. Также можно рассказать о количестве ушедших на фронт бойцов и тех, кто не вернулся с войны.

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# акция , День памяти и скорби

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