В Тюмени соревнуются кинологи Уральского округа Росгвардии

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

10 команд, в состав которых вошли более 30 военнослужащих и сотрудников ведомства со своими четвероногими помощниками, принимают участие в чемпионате Уральского округа Росгвардии по многоборью кинологов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Соревнования проходят в Тюмени в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии.

Чемпионат завершится 25 июня. Командам предстоит состязаться в отработке различных задач с применением минно-разыскных и патрульно-разыскных служебных собак.

Общая дрессировка, задержание при плохой видимости и в труднодоступных условиях, поиск материала по запаху, обыск местности, атака огневой точки – эти и другие нормативы включает программа состязаний.

Умения и профессионализм команд будет оценивать судейская коллегия в составе представителей Росгвардии, ФСБ, МВД и УФСИН Российской Федерации.

23 июля кинологический центр отметит 19 лет со дня своего образования. На базе центра профессиональную подготовку и переподготовку прошли более 1 тыс. 200 военнослужащих и сотрудников подразделений ведомства вместе со своими верными подопечными, в питомнике выращены и обучены основам дрессировки более 1 тыс. 200 породистых щенков, которые выполняют служебно-боевые задачи в разных регионах России, а также на территории Северного Кавказа.