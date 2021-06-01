Более 30 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 млн рублей – такова сумма ущерба от лесных пожаров для Тюменской области в 2021 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Михаил Денисенко.

"Пострадали территории общей площадью в 188 тысяч гектар более, чем в 400 пожарах. 271 возгорание произошло по вине человека, 80 – из-за гроз. В 2020 было 86 пожаров на площади 663 гектар с ущербом в 43 тысячи рублей", - сказал он.

В органы дознания МЧС России по Тюменской области поступили 68 материалов проверок по фактам лесных пожаров, по результатам возбуждено 24 уголовных дела по ст. 261 УК РФ, ведутся расследования, устанавливаются лица, причастные к преступлениям.

Михаил Денисенко напомнил, что штраф при наступлении административной ответственности для граждан - до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических – до 1 млн рублей. При доказанной уголовной ответственности предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

Евгения Тенегина