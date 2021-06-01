Тюменцы спели на набережной о том, что русские не хотят войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени хором исполнили песню "Хотят ли русские войны" на набережной у Конторы пароходства 22 июня. Любимая многими акция "История одной песни" прошла уже в пятый раз в День памяти и скорби.

Перед началом организаторы раздали всем слова песни и воздушные шарики в цветах российского триколора. Программу открыла вальсом концертная бригада "Энергия танца", после чего ведущие рассказали историю песни.

Замечательные строки, ставшие известными на весь мир, написал Евгений Евтушенко в 1961 году после поездок в Европу и США. Поэта везде спрашивали: "Хотят ли русские войны?". И он ответил своим стихотворением, которое положил на музыку Эдуард Колмановский.

Впервые песня прозвучала в том же году накануне XXII съезда КПСС, а уже через год пластинки с композицией на английском, французском, немецком и испанском языках были вручены делегатам Международного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве.

"Сегодня эта песня прозвучала на тюменской земле в память о тех, кто 80 лет назад встал в строй и в жестоких боях отстоял свободу и независимость России. Как бы ни пытались переиначить историю западные страны, главная задача ветеранского движения - сохранить в сердцах и умах не только старшего поколения, но и молодежи, детей, достоверную память о Победе в Великой Отечественной войне, о тех, кто ковал ее на фронте и в тылу", - подчеркнул первый заместитель председателя Тюменского областного совета ветеранов Александр Моторин.

Память народных героев почтили минутой молчания под звук метронома, а зазвучавшую со сцены песню подхватили все участники флешмоба от мала до велика, многие подпевали со слезами на глазах. На завершающих аккордах песни в небо взмыли воздушные шары.

Организаторы отметили, что песен с историями еще много и, несмотря на пандемию, акция ко Дню памяти и скорби будет продолжаться ежегодно, но с соблюдением всех требований безопасности.

Инна Кондрашкина