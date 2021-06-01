В Тюменском районе подростки на чужой машине въехали в дерево

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

18-летний пассажир "Жигули" 7-ой модели пострадал в ночной аварии в п. Боровский в Тюменском районе 22 июня. Подростки катались на чужой машине и въехали в дерево, сообщает областная Госавтоинспекция.

У пострадавшего диагностирована травма лица.

"Авария произошла в первом часу ночи. По предварительным данным, на машине по поселку катались четверо подростков, два парня и две девушки. За рулем был 17-летний старшеклассник местной школы, не имеющий прав. Автомобиль принадлежит отцу одной из девушек", - рассказали инспекторы.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Показания алкотестера у водителя Жигулей составили 0,11 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это ниже допустимой нормы содержания алкоголя для водителей, но факт беспокоит сотрудников ГИБДД. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Обстоятельства ДТП выясняются.