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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе подростки на чужой машине въехали в дерево

Происшествия, 16:46 22 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

18-летний пассажир "Жигули" 7-ой модели пострадал в ночной аварии в п. Боровский в Тюменском районе 22 июня. Подростки катались на чужой машине и въехали в дерево, сообщает областная Госавтоинспекция.

У пострадавшего диагностирована травма лица.

"Авария произошла в первом часу ночи. По предварительным данным, на машине по поселку катались четверо подростков, два парня и две девушки. За рулем был 17-летний старшеклассник местной школы, не имеющий прав. Автомобиль принадлежит отцу одной из девушек", - рассказали инспекторы.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Показания алкотестера у водителя Жигулей составили 0,11 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это ниже допустимой нормы содержания алкоголя для водителей, но факт беспокоит сотрудников ГИБДД. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки

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