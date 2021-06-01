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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В многоквартирных домах Тюмени возобновили дезинфекцию подъездов

Общество, 18:03 22 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обработку подъездов дезинфицирующими средствами возобновили управляющие организации и товарищества собственников Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал ранее губернатор Александр Моор.

Государственная жилищная инспекция напоминает, что уборка мест общего пользования многоквартирных домов в условиях борьбы с COVID-19 приобретает особую значимость.

"Трепетное отношение к порядку в подъездах в настоящий период обеспечивает не только комфорт, но и защиту граждан от опасной инфекции", – подчеркнули в инспекции.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, места общего пользования дезинфицируют хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами. Обработке растворами подлежат входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила, дверные ручки, выключатели, поручни, почтовые ящики, подоконники, зеркала лифтов, дверцы и ручки на мусоропроводах - все поверхности, с которыми контактируют люди.

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# дезинфекция , коронавирус

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