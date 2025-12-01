  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Кондитерскую фабрику и завод сетки предлагают посетить в Ишиме

Экономика, 14:10 11 декабря 2025

инвестиционное агентство Тюменской области

Фабрику межкомнатных дверей "Индорс", завод сельскохозяйственной сетки "Флекспром", кондитерскую фабрику "Слада" и завод безалкогольных напитков предлагают посетить во время экскурсии в Ишиме. Администрация города продолжает работу по продвижению промышленного туризма, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Промышленный туризм — это уникальная возможность лучше познакомиться с местными предприятиями, узнать о современных технологиях и процессах производства. В этом году мы организовали семь экскурсий с участием предпринимателей, школьников, жителей города на наши предприятия. Получили много положительных отзывов от участников и решили эту практику продолжить и в следующем году", - рассказала председатель комитета по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Ишима Ирина Яшина.

Развитие промышленного туризма дает возможность повысить узнаваемость и открытость бизнеса, стимулировать интерес молодёжи к техническим профессиям, создавать дополнительные точки притяжения для инвесторов и гостей города.

Консультации по вопросам развития бизнеса: Евгений Кирюшин, директор представительства инвестиционного агентства Тюменской области в Ишиме: 8-952-341-22-13.

