Тюменские врачи спасли пациента с редким расслоением аорты

Общество, 13:59 11 декабря 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сложная семичасовая операция спасла жизнь 57-летнему тюменцу с редким заболеванием - расслоением аорты. Оно встречается у 20 человек на миллион и грозит летальным исходом.

Команда специалистов ОКБ № 1 билась за пациента несколько дней. Были задействованы кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи, средний и младший медперсонал. Экстренно мужчине провели операцию Борста, также известную в медицинских кругах как "хобот слона".

"Чтобы предотвратить разрыв магистрального сосуда и мальперфузию жизненно важных органов, выполнено протезирование восходящего отдела и дуги аорты гибридным протезом в условиях искусственного кровообращения и остановленного сердца. В дальнейшем, возможно, пациенту понадобится эндоваскулярное протезирование нисходящего отдела аорты", - уточнила заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ОКБ № 1, сердечно-сосудистый хирург Лусине Арутюнян.

К расслоению аорты привела неконтролируемая артериальная гипертония. Сейчас пациент чувствует себя намного лучше и выписан из больницы, сообщает инфоцентр областного правительства.

