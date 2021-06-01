На улице Елизарова в Тюмени при пожаре спасли человека
| Фото: сообщество "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте
Одного человека эвакуировали из многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Елизарова в Тюмени 22 июня из-за пожара.
"В начале пятого вечера произошло возгорание в помещении мусоросборочной камеры в девятиэтажном жилом доме. Пламя повредило три квадратных метра - в основном горел мусор", - рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.
Пострадавших нет. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.
В Тюменской области 22 июня произошло шесть пожаров. Как отмечают в МЧС, перестал гореть пух, зафиксировано одно горение травы.
Инна Пахомова