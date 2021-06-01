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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На улице Елизарова в Тюмени при пожаре спасли человека

Происшествия, 11:36 23 июня 2021

сообщество "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте

Одного человека эвакуировали из многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Елизарова в Тюмени 22 июня из-за пожара.

"В начале пятого вечера произошло возгорание в помещении мусоросборочной камеры в девятиэтажном жилом доме. Пламя повредило три квадратных метра - в основном горел мусор", - рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Пострадавших нет. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

В Тюменской области 22 июня произошло шесть пожаров. Как отмечают в МЧС, перестал гореть пух, зафиксировано одно горение травы.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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