На улице Елизарова в Тюмени при пожаре спасли человека

| Фото: сообщество "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте

Одного человека эвакуировали из многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Елизарова в Тюмени 22 июня из-за пожара.

"В начале пятого вечера произошло возгорание в помещении мусоросборочной камеры в девятиэтажном жилом доме. Пламя повредило три квадратных метра - в основном горел мусор", - рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Пострадавших нет. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

В Тюменской области 22 июня произошло шесть пожаров. Как отмечают в МЧС, перестал гореть пух, зафиксировано одно горение травы.

Инна Пахомова