К ночному пожару на улице Зелинского в Тюмени мог привести поджог
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Занесение открытого источника огня могло стать причиной пожара на ул. Николая Зелинского в Тюмени ночью 23 июня.
В 3 часа огнеборцам сообщили о возгорании в однокомнатной квартире на 16-м этаже многоквартирного жилого дома № 19.
"Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади один квадратный метр. Жильцы самостоятельно справились с возгоранием до приезда пожарных", - рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.
Специалисты органов дознания выясняют обстоятельства пожара.
Инна Пахомова