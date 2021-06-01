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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

К ночному пожару на улице Зелинского в Тюмени мог привести поджог

Происшествия, 11:58 23 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Занесение открытого источника огня могло стать причиной пожара на ул. Николая Зелинского в Тюмени ночью 23 июня.

В 3 часа огнеборцам сообщили о возгорании в однокомнатной квартире на 16-м этаже многоквартирного жилого дома № 19.

"Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади один квадратный метр. Жильцы самостоятельно справились с возгоранием до приезда пожарных", - рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Специалисты органов дознания выясняют обстоятельства пожара.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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