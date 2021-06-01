К ночному пожару на улице Зелинского в Тюмени мог привести поджог

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Занесение открытого источника огня могло стать причиной пожара на ул. Николая Зелинского в Тюмени ночью 23 июня.

В 3 часа огнеборцам сообщили о возгорании в однокомнатной квартире на 16-м этаже многоквартирного жилого дома № 19.

"Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры на площади один квадратный метр. Жильцы самостоятельно справились с возгоранием до приезда пожарных", - рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Специалисты органов дознания выясняют обстоятельства пожара.

Инна Пахомова