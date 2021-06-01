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В Тюменской области ищут пропавшего в лесу мужчину

Происшествия, 12:09 23 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пропавшего в лесу в районе с. Горнослинкино Уватского района Тюменской области мужчину ищут спасатели и полицейские.

"17 июня в 19 часов 45 минут поступило сообщение о том, что ушел, по предварительным данным, в лес и не вернулся мужчина 1958 года рождения. Проводим поисковые мероприятия совместно с представителями других ведомств", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

22 июня в поисках пропавшего принимали участие сотрудники тобольского отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования и добровольно-пожарная дружина. "К работам приступили в 12 часов. Они продлились до самого вечера, но результата они не принесли", — добавил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Ориентировку с приметами пропавшего в своем сообществе опубликовали представители поискового отряда "ЛизаАлерт".

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , поиски , полиция

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