В Тюменской области ищут пропавшего в лесу мужчину
Пропавшего в лесу в районе с. Горнослинкино Уватского района Тюменской области мужчину ищут спасатели и полицейские.
"17 июня в 19 часов 45 минут поступило сообщение о том, что ушел, по предварительным данным, в лес и не вернулся мужчина 1958 года рождения. Проводим поисковые мероприятия совместно с представителями других ведомств", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.
22 июня в поисках пропавшего принимали участие сотрудники тобольского отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования и добровольно-пожарная дружина. "К работам приступили в 12 часов. Они продлились до самого вечера, но результата они не принесли", — добавил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Ориентировку с приметами пропавшего в своем сообществе опубликовали представители поискового отряда "ЛизаАлерт".
Инна Пахомова