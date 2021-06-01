Велогонка соберет в Тюмени 80 спортсменов

| Фото: спортивная школа № 4 Тюмени | Фото: спортивная школа № 4 Тюмени

Гонка-критериум завершит городские соревнования по велоспорту 26 июня в микрорайоне Тура, сообщает пресс-служба департамента по спорту Тюмени.

В заезде примут участие около 80 велосипедистов. Это представители городской спортивной школы № 4, областной спортивной школы олимпийского резерва и любители велосипедного спорта.

Участники продемонстрирую свой профессионализм, физическую силу и тактические хитрости. Для поддержания формы и получения соревновательного опыта вне конкурса участие в гонке примут гости из Тюменского района, Курганской и Свердловской областей.

Трасса пройдет по ул. Лесопарковой. Старт гонке в дисциплине "шоссе" будет дан в 11 часов в районе автобусной остановки напротив дома ул. Мебельщиков, 1. В зависимости от возрастных категорий велосипедисты проедут от трех до 10 кругов. Участвовать в соревнованиях можно с 10 лет.