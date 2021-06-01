  • 24 июня 202124.06.2021четверг
  • USD72,6671
    EUR86,7137
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Велогонка соберет в Тюмени 80 спортсменов

Спорт, 09:19 24 июня 2021

спортивная школа № 4 Тюмени | Фото: спортивная школа № 4 Тюмени

Гонка-критериум завершит городские соревнования по велоспорту 26 июня в микрорайоне Тура, сообщает пресс-служба департамента по спорту Тюмени.

В заезде примут участие около 80 велосипедистов. Это представители городской спортивной школы № 4, областной спортивной школы олимпийского резерва и любители велосипедного спорта.

Участники продемонстрирую свой профессионализм, физическую силу и тактические хитрости. Для поддержания формы и получения соревновательного опыта вне конкурса участие в гонке примут гости из Тюменского района, Курганской и Свердловской областей.

Трасса пройдет по ул. Лесопарковой. Старт гонке в дисциплине "шоссе" будет дан в 11 часов в районе автобусной остановки напротив дома ул. Мебельщиков, 1. В зависимости от возрастных категорий велосипедисты проедут от трех до 10 кругов. Участвовать в соревнованиях можно с 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велогонка , велосипедный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:19 24.06.2021Велогонка соберет в Тюмени 80 спортсменов
17:43 23.06.2021Спортсмены из 12 регионов подали заявки в спортшколу Луизы Носковой
15:44 23.06.2021На Самотлорском месторождении построят установку для поддержания пластового давления
14:41 23.06.2021Сбербанк в Тюмени поддержал акцию "Красная гвоздика"