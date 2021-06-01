В Тюменской области туристов оштрафовали на 1,4 млн рублей из-за отсутствия данных о тестах на COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на COVID-19, оштрафовали на 1 млн 434 тыс. 800 рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что по данным на 23 июня суд рассмотрел 124 протокола об административном правонарушении. С 1 августа 2020 года в регион из-за границы прибыли более 43 тыс. человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг.

У 210 жителей области выявили коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор напоминает, что граждане, возвращающихся с отдыха за рубежом любым видом транспорта вне зависимости от возраста, должны дважды пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда. Первый тест необходимо сделать не позднее трех дней после возвращения, второй - не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты следует разместить через портал госуслуг.