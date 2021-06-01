Дело обвиняемого в убийстве тоболяка ушло в суд

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве, завершено. Материалы направили в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 22 апреля 2021 года двое мужчин распивали спиртное в квартире дома, расположенного в микрорайоне Менделеево. В какой-то момент между собутыльниками началась потасовка из-за малозначительного повода. В ходе конфликта один из мужчин избил оппонента, после он схватил нож. Пострадавший умер на месте. На теле жертвы впоследствии насчитают не менее трех ударов.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Он признал в полном объеме.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу в связи, с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство.