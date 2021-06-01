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В Тюмени остановку "VI микрорайон" временно исключат из схемы движения автобусов

Общество, 08:35 28 июня 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Остановочный пункт "VI микрорайон" в сторону ул. Мельникайте в Тюмени исключат из схемы движения маршрутов №№ 14, 17, 17к, 42, 44, 51, 51д, 65, 79, 100к, 134, 151 со 2 июля по 15 сентября.

Как сообщает Тюменьгортранс, это связано с работами на выезде на ул. Широтную от здания № 137 по ул. Мельникайте (ТЦ "Южный") и на выезде на ул. Широтную от дома № 23 по ул. Широтной.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

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# общественный транспорт

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