Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе хайку на русском языке
Японский сад в Тюмени | Фото: ИА "Тюменская линия"
Объявлен XIII международный конкурс хайку на русском языке. Дедлайн 31 августа.
К участию приглашаются все желающие.
Принимаются хайку в номинациях: традиционные хайку, современные хайку, сэнрю и юмористические хайку, фристайл. Дополнительно примут стихи на тему "Дорога".
Начинающим авторам рекомендуется прочесть статью "Как писать хайку на русском языке".
Принимается не более 5 произведений от одного автора.
Заявка подается через форму на сайте конкурса.