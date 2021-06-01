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Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе хайку на русском языке

Общество, 08:11 28 июня 2021

ИА "Тюменская линия" Японский сад в Тюмени | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объявлен XIII международный конкурс хайку на русском языке. Дедлайн 31 августа.

К участию приглашаются все желающие.

Принимаются хайку в номинациях: традиционные хайку, современные хайку, сэнрю и юмористические хайку, фристайл. Дополнительно примут стихи на тему "Дорога".

Начинающим авторам рекомендуется прочесть статью "Как писать хайку на русском языке".

Принимается не более 5 произведений от одного автора.

Заявка подается через форму на сайте конкурса.

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