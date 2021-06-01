В Тюмени определили победителя конкурса "Инженерная формула" АрМИ-2021
12-я отдельная инженерная бригада Центрального военного округа получила гран-при конкурса "Инженерная формула" в рамках Всеармейского этапа АрМИ 2021.
Как сообщает оперштаб региона, серебряным призером стала 45-я отдельная инженерная бригада Западного военного округа. Бронзу получила 11 отдельная инженерная бригада Южного военного округа.
Всеармейский конкурс инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в рамках "АрМИ 2021" пройдет на полигоне ТВВИКУ 27 июня. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, финальные состязания проходят без зрителей.