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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени определили победителя конкурса "Инженерная формула" АрМИ-2021

Общество, 13:26 26 июня 2021

12-я отдельная инженерная бригада Центрального военного округа получила гран-при конкурса "Инженерная формула" в рамках Всеармейского этапа АрМИ 2021.

Как сообщает оперштаб региона, серебряным призером стала 45-я отдельная инженерная бригада Западного военного округа. Бронзу получила 11 отдельная инженерная бригада Южного военного округа.

Всеармейский конкурс инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в рамках "АрМИ 2021" пройдет на полигоне ТВВИКУ 27 июня. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, финальные состязания проходят без зрителей.

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