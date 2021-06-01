"Росводоканал" благодарит горожан за помощь человеку на улице Газовиков в Тюмени

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

"Росводоканал Тюмень" поблагодарил горожан, оказавших помощь человеку при коммунальной аварии на ул. Газовиков утром 26 июня.

Напомним, что информация об утечке на сетях водоснабжения в Заречной части Тюмени поступила в диспетчерскую службу в 6 часов 28 минут, хотя повреждение произошло ночью. Вода затопила территорию вокруг дома и промыла грунт.

В лужу, образовавшуюся на месте провала грунта, упал прохожий. Оказавшись в воде, пожилой мужчина не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему пришел оказавшийся рядом Никита Зубков.

"Услышав крики женщин о том, что в воде человек, побежал его вытаскивать, виднелась только его куртка. К счастью, он не наглотался воды. Женщины предложили вызвать скорую помощь, но пожилой человек отказался. Он был подвыпивший и, видимо, не оценил ситуацию", - рассказал тюменец.

Как отметили в "Росводоканал Тюмень", о происшествии стало известно со слов очевидцев. Инцидент произошел около 8 утра, в то время, когда бригада работала с другой стороны дома.

"Благодарю всех, кто не остался в стороне и помог человеку, оказавшемуся в воде. Нам рассказали, что вместе с Никитой Зубковым бросился в воду Сергей Константинов, но он поскользнулся и упал. И Никита один достал человека из воды", - рассказал генеральный директор предприятия Андрей Максимов.