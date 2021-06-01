  • 27 июня 202127.06.2021воскресенье
  • USD72,1694
    EUR86,1919
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ГИБДД Тюменской области обеспокоены увеличением числа ДТП с участием детей-водителей

Происшествия, 17:36 27 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В ГИБДД обеспокоены увеличением числа ДТП с участием детей-водителей, а также малышей, находящихся без присмотра взрослых на улицах сельских поселений.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 26 июня в селе Зиново Ялуторовского района школьник, которому в июне исполнилось 14 лет, на мопеде "Альфа" сбил 3-летнего ребенка, гуляющего у дороги. По предварительным данным, 3-летняя девочка находилась на краю проезжей части дороги без взрослых, ее мама пояснила, что наблюдала за ребенком из-за ограды дома. На ее глазах скутер наехал на ребенка, водитель скрылся с места ДТП. Родители отвезли малышку в больницу, предварительно, она госпитализирована в реанимационное отделение. Сотрудники ГИБДД разыскали скутериста, им оказался подросток. Обстоятельства инцидента выясняются.

В селе Борки на ул. Центральной, 22 "Жигули" седьмой модели въехали в трубу, на которой сидела 15-летняя девочка. За рулем машины был 15-летний школьник. Оба подростка воспитываются в детском центре в Борках. Мальчик поясняет, что купил машину сам. В администрации центра сообщили, что ранее не видели этот автомобиль. Машина зарегистрирована на жителя Ярковского района, выясняется, как подросток смог купить автомобиль и кто ему его продал. Как пояснил мальчик, он хотел затормозить перед трубой, но не получилось. Предварительно, у пострадавшей девочки травма ноги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Борки , ГИБДД Тюменской области , ДТП , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 27.06.2021В ГИБДД Тюменской области обеспокоены увеличением числа ДТП с участием детей-водителей
15:10 27.06.2021В Тобольске водитель Renault Megane двигалась по встречке и попала в ДТП, есть погибшие
17:59 26.06.2021Житель Тюменской области незаконно хранил огнестрельное оружие
16:12 26.06.2021В Тюменской области братьев будут судить за создание нарколаборатории