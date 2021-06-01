Казахская молодежь Тюменской области имеет разнообразные возможности для самореализации

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

45 девушек и четыре юноши занимаются в тюменских ансамблях казахского танца "Гульдер" и "Алаш Улы". Об этом в День молодежи рассказала корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель этих творческих коллективов Азиза Аугалиева.

"У тюменской молодежи сегодня есть все возможности для самореализации в творчестве, науке, спорте, общественной деятельности", - уверена она. Азиза Аугалиева представляет региональную Национально-культурную автономию казахов Тюменской области в Молодежном совете Координационного совета национальных общественных объединений, а возглавляемые ею творческие коллективы принимают самое активное участие в праздновании Курултая и Наурыза, а также в региональном фестивале национальных культур "Мост дружбы".

"Казахская молодежь, живущая в Тюменской области, активно интересуется культурой, обычаями и традициями нашего народа. Благодаря активной поддержке губернатора Александра Моора и регионального правительства у молодых казахов, как и у всей тюменской молодежи, сегодня есть огромное количество возможностей для получения качественного современного образования и выстраивания правильной жизненной траектории. Благодаря этому многие наши молодые земляки добиваются серьезных успехов на промышленных производствах, в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе", - подчеркнул заместитель председателя регионального координационного совета национальных объединений Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко