В Тюмени девочка упала с баскетбольного кольца на асфальт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи скорой помощи пришли на помощь к 10-летней девочке, упавшей с баскетбольного кольца высотой 2,5 м и ударившейся головой об асфальт в Тюмени 27 июня.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона, происшествие случилось на глазах у гуляющей неподалеку женщины, которая и вызвала медиков. По ее словам, в результате травмы у пострадавшей пошла кровь из носа.

"Родителей рядом не было, поэтому я осталась с ней до прибытия медицинских работников", – сказала она.

Оперативно прибывшая бригада диагностировала у пациентки подозрение на сотрясение головного мозга, закрытые переломы шейного отдела позвоночника и правой локтевой кости. Медики сработали четко и быстро: провели обезболивание, наложили фиксирующий воротник Шанца и на носилках перенесли ребенка в салон автомобиля скорой, где продолжили оказание помощи. Пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Всего за минувшие выходные, с 26 по 27 июня, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 69 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 567 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставили 485 пациентов.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 2 тыс. 295 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 800 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.