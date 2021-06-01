Тобольск получил золотой диплом всероссийского конкурса "Культурное наследие регионов России"
Тобольску вручен "Золотой диплом" престижного смотра-конкурса "Культурное наследие регионов России". Данная награда поможет администрации города реализовать проект возрождения исторического облика Нижнего посада.
Об этом заявил глава Тобольска Максим Афанасьев на своих страницах в соцсетях.
"Жюри IV Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие" по достоинству оценило результат слаженной работы команды правительства Тюменской области и администрации Тобольска в деле сохранения культурного наследия Древней сибирской столицы", - написал он.
Фестиваль проходил под девизом "Историческое наследие и комфортная среда обитания". Команда Тобольска представила стратегию развития Базарной площади и улицы Мира, делилась опытом развития исторических кварталов и возвращения к жизни отдельных зданий.
По словам Афанасьева, золотой диплом - это достойная и заслуженная победа тоболяков.
Анжела Лебедева