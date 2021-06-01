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Тобольск получил золотой диплом всероссийского конкурса "Культурное наследие регионов России"

Общество, 14:15 29 июня 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Тобольску вручен "Золотой диплом" престижного смотра-конкурса "Культурное наследие регионов России". Данная награда поможет администрации города реализовать проект возрождения исторического облика Нижнего посада.

Об этом заявил глава Тобольска Максим Афанасьев на своих страницах в соцсетях.

"Жюри IV Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие" по достоинству оценило результат слаженной работы команды правительства Тюменской области и администрации Тобольска в деле сохранения культурного наследия Древней сибирской столицы", - написал он.

Фестиваль проходил под девизом "Историческое наследие и комфортная среда обитания". Команда Тобольска представила стратегию развития Базарной площади и улицы Мира, делилась опытом развития исторических кварталов и возвращения к жизни отдельных зданий.

По словам Афанасьева, золотой диплом - это достойная и заслуженная победа тоболяков.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram ﻿

Анжела Лебедева

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# конкурс , Максим Афанасьев , Тобольск

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