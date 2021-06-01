Ялуторовские медики экстренно извлекли 10-сантиметровый камень из мочевого пузыря пациента

| Фото: пресс-служба областной больницы №23 | Фото: пресс-служба областной больницы №23

Медики областной больницы №23 в Ялуторовске извлекли 10-сантиметровый камень из мочевого пузыря пожилого пациента. Операцию провели впервые и в экстренном порядке, мужчину в хирургическое отделение доставила бригада скорой помощи, сообщает пресс-служба областной больницы №23.

По словам хирурга-уролога Джасура Садирова, пациент должен был планово оперироваться в Тюмени. Но его состояние резко изменилось, камень занял весь просвет мочевого пузыря и полностью перекрыл отток мочи.

По показаниям 71-летнему мужчине была выполнена цистолитотомия под общей анестезией – это открытая полостная операция, во время которой хирург производит рассечение стенки мочевого пузыря. Далее из него извлекается камень и завершается операция ушиванием мочевого пузыря и раны.

"На все нам понадобился примерно час. Сейчас пациент еще в реанимации, но отток мочи возобновился. Это хорошо. Хотя, конечно, и послеоперационная реабилитация, и консервативное лечение ему еще предстоят", - рассказал Джасур Садиров.

Он добавил, что на развитие мочекаменной болезни могут влиять различные причины, от наследственной предрасположенности и хронических воспалительных заболеваний до плохого качества воды, однообразной пищи и дефицита витаминов. В данном случае образованию конкрементов способствовал простатит. А камень, в свою очередь, спровоцировал застой мочи и двусторонний гидронефроз – поражение почек.