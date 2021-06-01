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В Тюмени мини-фестиваль "Джем" стартует в креативном пространстве Factura 3 июля

Экономика, 18:18 30 июня 2021

организаторов фестиваля "Джем"

Мини-фестиваль "Джем" пройдет в креативном пространстве Factura, которое находится между улиц Володарского, 22 и Дзержинского, 38, 3 и 4 июля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор "Джема" Наталья Паденко.

Напомним, ранее предполагалось, что фестиваль молодых предпринимателей Тюмени пройдет 26-27 июня, но из-за эпидситуации его решено перенести, как и все массовые мероприятия, до 20 июля.

"В мини-формате фестиваль "Джем" будет проходить каждые выходные дни в июле и августе. Локация очень удобная, так как находится в центре города. В то же время оно ограничено по количеству. Поэтому, участниками фестиваля станут до 50 предпринимателей. Сам фестиваль будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических норм", - говорит Наталья Паденко.

Гостям мини-версии "Джема" будут представлены базар модных украшений, стрит-фуд, блюда на мангале.

Для детей и взрослых пройдут творческие и танцевальные мастер-классы. Откроется выставка работ современных художников. Выступят стендап-комики.

Анжела Лебедева

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# предприниматели , фестиваль

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