Водитель большегруза на трассе Тюмень - Омск во время пожара получил ожоги рук и головы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Ожоги рук и головы получил мужчина 1986 г. р. в результате пожара на 38 км трассы Тюмень – Омск 1 июля.

Сообщение о возгорании поступило в 4 часа 28 минут. Пожар произошел в грузовом автомобиле Freightliner.

"На месте пожара работали сотрудники 136-й пожарно-спасательной части. С огнем, который охватил кабину на площади четырех квадратных метров, справились за несколько минут", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Причиной автопожара стало неосторожное обращение с огнем.

Отметим, за сутки в регионе произошло пять пожаров, три из них – в автомобилях. Один из автопожаров случился днем 30 июня на 166 км автодороги в Ялуторовском районе. Загорелась кабина грузовика "КамАЗ". Огнеборцы справились с пламенем быстро. Причиной стала неисправность системы и механизмов узлов транспортного средства.

Инна Пахомова