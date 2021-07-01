Новый пожарный пост открыли в Аромашевском районе

Ларисы Гизатулиной, администрация Аромашевского района Ларисы Гизатулиной, администрация Аромашевского района

Новый пожарный пост открыли в с. Малоскаредное Аромашевского района 30 июня.

Местные огнеборцы получили комфортное помещение для несения службы, комнату отдыха, гараж, в котором находится машина АЦ-40.

Ремонт помещения проходил в рамках муниципальной программы "Развитие пожарной охраны в населенных пунктах на территории Аромашевского района на 2018-2022гг". Ранее были открыты пожарные посты в селах Кротово, Русаково, Новопетрово. Вскоре подобный объект получат и пожарные села Малиновка.

Анжела Лебедева