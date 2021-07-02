В Тюмени автомобилистка выбросила мусорный пакет на глазах у коммунальщиков

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

К культурному общению и взаимоуважению призвал тюменцев региональный оператор в связи со случаем хамского отношения к работникам сферы обращения с отходами. В Тюмени женщина на автомобиле бизнес-класса выбросила мусорный пакет на землю со словами "Подберете". На контейнерной площадке в это время работал экипаж мусоровоза, рядом стояли пустые контейнеры для ТКО, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Ранее сотрудники спецтехники сталкивались с ситуациями необоснованных претензий, оскорблений, были случаи нападений. Чаще всего негатив у граждан вызывает работа мусоровозов во дворах многоквартирных домов. При этом, по данным ТЭО, обслуживание площадки занимает от двух до пяти минут, а экипажи стараются не мешать проезду местных жителей.

"Работники системы обращения с отходами, как и всех коммунальных служб, трудятся ради комфорта земляков и ответственно выполняют свою работу. Мусор не исчезает сам по себе, ежедневно сотни экипажей выходят для этого на линии и в холод, и в жару, и в дождь, и в праздничные дни, и в условиях пандемии. Они заслуживают уважения за свою непростую работу", – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.