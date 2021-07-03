Библиотека в Нижней Тавде приглашает детей на летние площадки

Фото: мультицентр "Моя территория" Фото: мультицентр "Моя территория"

Серия творческих мастер-классов и событий для детей и подростков пройдет в Нижнетавдинской центральной районной библиотеке этим летом в рамках проекта "Могу научить".

На создание творческой детской площадки активисты из Нижней Тавды получили 100 000 рублей на региональном конкурсе проектов "Моя идея.Pro".

"Мы дадим детям и подросткам возможность реализовывать свой творческий потенциал", - отметила организатор проекта Наталья Качановская.

В рамках проекта будет проведено 22 мастер-классы, интеллектуальных игры и тренинга. В конце августа авторы проекта организуют ярмарку-фестиваль, где ребята представят свои творческие работы, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".