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Библиотека в Нижней Тавде приглашает детей на летние площадки

Общество, 18:33 03 июля 2021

Фото: мультицентр "Моя территория"

Серия творческих мастер-классов и событий для детей и подростков пройдет в Нижнетавдинской центральной районной библиотеке этим летом в рамках проекта "Могу научить".

На создание творческой детской площадки активисты из Нижней Тавды получили 100 000 рублей на региональном конкурсе проектов "Моя идея.Pro".

"Мы дадим детям и подросткам возможность реализовывать свой творческий потенциал", - отметила организатор проекта Наталья Качановская.

В рамках проекта будет проведено 22 мастер-классы, интеллектуальных игры и тренинга. В конце августа авторы проекта организуют ярмарку-фестиваль, где ребята представят свои творческие работы, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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