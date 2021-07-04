Хоккеисты "Рубина" начнут подготовку к чемпионату 10 июля

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" начнет подготовку к чемпионату ВХЛ 10 июля. Об этом сообщил главный тренер сибирской дружины Денис Ячменев.

По его словам, сначала команда проведет втягивающий цикл. Дальше продолжит работать над теми компонентами, которые нам пригодятся во время сезона. 28 и 29 июля тюменцы планируют сыграть в Челябинске с "Челметом". С 12 по 14 и с 27 по 29 августа выступят на турнирах в Альметьевске и Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

"У нас есть открытые позиции, которые нужно заполнить. Но, опять же, мы не торопимся с этим, потому что впереди еще два месяца до начала чемпионата. Сейчас ребята будут на просмотре в командах КХЛ, кто-то обязательно освободится и, я думаю, мы возьмем тех игроков, которые нам необходимы и точно помогут "Рубину" в сезоне", - отметил Денис Ячменев.