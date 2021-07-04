Владимир Якушев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

| Фото: t-l.ru. | Фото: t-l.ru.

Российское судоходство имеет славную историю, и по сей день от него во многом зависит экономика регионов. В том числе регионов Уральского федерального округа.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя работников морского и речного флота России с профессиональным праздником.

"Речной и морской транспорт позволяет нам развивать торговлю и туризм, обеспечивает связь с труднодоступными территориями. За бесперебойной работой водных путей всегда стоит непростой труд, требующий знаний, внимания и самоотдачи. Регионы Уральского федерального округа имеют большой потенциал в развитии судоходства. А это значит, перед вами стоят масштабные задачи, с которыми вы, не сомневаюсь, справитесь", - подчеркнул полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал работникам морского и речного флота счастья, благополучия и успехов в работе.