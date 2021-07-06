  • 6 июля 20216.07.2021вторник
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прямые рейсы из Тюмени в Турцию возобновляются с 12 июля

Общество, 18:48 05 июля 2021

Фото: сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте"

Тюмень вошла в список городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. В соответствии с решением оперативного штаба полеты возобновляются с 12 июля, сообщается на сайте Росавиации.

"Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска",- отмечено в сообщении.

Также, начиная с 12 июля, возможны полеты в Измир. Напомним, ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# туризм , Турция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 05.07.2021Карантин по птичьему гриппу ввели еще в трех населенных пунктах Тюменской области
18:48 05.07.2021Прямые рейсы из Тюмени в Турцию возобновляются с 12 июля
18:41 05.07.2021Фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени на нескольких площадках
18:29 05.07.2021Сотрудники и студенты ТюмГУ проходят ежедневный мониторинг состояния здоровья