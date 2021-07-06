Прямые рейсы из Тюмени в Турцию возобновляются с 12 июля

Фото: сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте" Фото: сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте"

Тюмень вошла в список городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. В соответствии с решением оперативного штаба полеты возобновляются с 12 июля, сообщается на сайте Росавиации.

"Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска",- отмечено в сообщении.

Также, начиная с 12 июля, возможны полеты в Измир. Напомним, ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.