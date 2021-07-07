Приложение "Транспорт 72" пользуется популярностью среди жителей региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 тыс. активных пользователей скачали приложение "Транспорт 72" в 2021 году, сообщает администрация Тобольска.

Сейчас в базе "Транспорта 72" содержится более 9 тыс. транспортных средств и свыше 700 автобусных маршрутов. Приложение включает в себя функционал как для городов, так и для муниципальных районов области. Им могут пользоваться слабовидящие люди с помощью голосового помощника, который есть в специальной версии. Также в приложении зеленым цветом отображаются низкопольные транспортные средства, которые предназначены для пассажиров с ограниченными возможностями.

Здесь можно просмотреть остановочные пункты на карте, проходящие маршруты и их расписание. Можно по поиску найти подходящий вариант нужного маршрута, а отслеживать местоположение транспорта можно на карте в режиме реального времени. Постоянные маршруты можно добавить в избранное. С конца 2020 года тюменцы могут использовать приложение в оффлайн-режиме.

Через "Транспорт 72" можно проверить, если ли у такси официальное разрешение на перевозки. Также через приложение можно купить билеты онлайн на междугородние рейсы. А для поездок по городским маршрутам пользователи транспортной карты могут добавить ее в приложение через главное меню во вкладке "Карты ТТС", где можно отслеживать баланс. Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.