Магистров по развитию "умных городов" будет готовить УрФУ совместно с МТС

| Фото: МТС | Фото: МТС

МТС и УрФУ подготовят магистров для цифрового развития регионов. Соглашение о сотрудничестве компания и университет подписали на "Иннопроме" 6 июля.

Онлайн-программа "Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике" нацелена на усиление цифровых компетенций команд трансформации территорий. Слушателями могут стать как выпускники бакалавриата и специалитета, так и специалисты, уже имеющие опыт работы в девелопменте, телекоммуникациях и IT, органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях инфраструктурного комплекса в сфере энергетики, ЖКХ, транспорта.

В рамках подписанного соглашения МТС будет участвовать в экспертной оценке содержания программы и подготовке учебных дисциплин. Эксперты компании будут читать лекции, проводить семинары и мастер-классы для слушателей, предоставят бизнес-кейсы и задания для закрепления навыков на практике. Планируется совместное руководство научными работами вместе с педагогами вуза и оценка качества подготовки студентов.

Срок обучения в магистратуре по данному направлению составит два года и три месяца в заочной форме и в онлайн. Абитуриентам программы в качестве вступительного испытания предстоит пройти онлайн-тестирование из четырех блоков – русский и английский язык, экономическая теория и экономика предприятия, а также блок вопросов по менеджменту.

Предусмотрено пять бюджетных мест и десять мест с грантами от УрФУ на покрытие 50% стоимости обучения, количество внебюджетных мест не ограничено. Порог для поступления на контракт составляет 20 баллов, стоимость одного годаобучения – 98 тыс. 500 рублей.

Приемная кампания продлится до конца октября, обучение стартует в ноябре.

"Мы поддерживаем тенденцию на создание образовательных программ под актуальные задачи экономики с привлечением экспертизы реального бизнеса. МТС сотрудничает по разным программам с разными учебными заведениями, выбирая самых передовых партнеров для каждого направления. Мы будем рады поделиться накопленным за многие годы опытом цифровизации российских регионов со студентами одного из ведущих вузов страны – Уральского федерального университета. В МТС есть большое количество амбициозных прикладных задач в сфере урбанистики, в области развития "умных", устойчивых городов, и мы будем рады предложить поучаствовать в их решении молодым специалистам в рамках курса. Мы также готовы пригласить студентов на стажировки в МТС с перспективой дальнейшей совместной работы уже в штате компании", - отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетинга Ольга Зиборова.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров рассказал, что партнерство с бизнесом гарантирует магистрантам из России и СНГ наработку практического опыта с глубоким погружением в реальные задачи и наставничество ведущих экспертов МТС, а онлайн-формат стирает географические границы.

"Эта магистерская программа — оптимальный вариант для тех, кто мечтает проектировать комфортные и безопасные условия жизни для будущих поколений, но пока не знает как. Чтобы геймифицировать обучение, сохранить мобильность и work-life balance наших магистрантов, мы выбрали платформу Coursera", - подчеркнул он.

Напомним, МТС в партнерстве с ведущими учебными заведениями страны развивает ряд образовательных программ в различных регионах: магистратуру "Цифровые технологии в бизнесе" совместно с МФТИ и СКОЛКОВО, программа дополнительного образования для подготовки цифровых бизнес-лидеров MOOVE совместно с бизнес-школой СКОЛКОВО, лаборатория искусственного интеллекта в Сколковском институте науки и технологий, специализация "Технологии разговорного интеллекта" в рамках магистерской программы "Системное и прикладное программное обеспечение" в Университете ИТМО, а также лаборатория искусственного интеллекта на базе института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Дарья Казакова