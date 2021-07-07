Тюменец Вячеслав Кузнецов представит регион в финале WorldSkills Russia

| группа WorldSkills Russia" ВКонтакте (архивное фото) | группа WorldSkills Russia" ВКонтакте (архивное фото)

Представители Тюменской области готовятся финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования, которые должны были пройти в Уфе с 21 по 25 июля, перенесли, но подготовка к ним все равно продолжается, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Так, студент третьего курса отделения "Лечебное дело" Тюменского медколледжа Вячеслав Кузнецов представит Тюменскую область в новом для региона направлении "Лечебная деятельность (фельдшер)".

Начинающий медик ежедневно оттачивает свое мастерство. Конкурсанты должны будут показать знания не только по своему прямому профилю: модули по неотложной помощи, акушерству, неврологии, педиатрии, но и по статистике.

Вячеслав Кузнецов отмечает, что фельдшеры, являясь специалистами широкого профиля, должны уметь практически все. Наибольшего профессионального опыта можно добиться, работая на "скорой", уверен студент.