Тюменец Вячеслав Кузнецов представит регион в финале WorldSkills Russia
Представители Тюменской области готовятся финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования, которые должны были пройти в Уфе с 21 по 25 июля, перенесли, но подготовка к ним все равно продолжается, сообщает областной департамент труда и занятости населения.
Так, студент третьего курса отделения "Лечебное дело" Тюменского медколледжа Вячеслав Кузнецов представит Тюменскую область в новом для региона направлении "Лечебная деятельность (фельдшер)".
Начинающий медик ежедневно оттачивает свое мастерство. Конкурсанты должны будут показать знания не только по своему прямому профилю: модули по неотложной помощи, акушерству, неврологии, педиатрии, но и по статистике.
Вячеслав Кузнецов отмечает, что фельдшеры, являясь специалистами широкого профиля, должны уметь практически все. Наибольшего профессионального опыта можно добиться, работая на "скорой", уверен студент.