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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В семи населенных пунктах Тюменской области зафиксирована аномальная жара

Общество, 16:44 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

В семи населенных пунктах Тюменской области, а именно, в Сладково, Исетское, Бердюжье, Ильинке, Вагае, Армизонском и Заводоуковске зафиксировано опасное явление (ОЯ) "сильная жара" с 30 по 3 июля, сообщает Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Синоптики уточнили, что здесь максимальная температура воздуха составила +36…+41°. С 7 июля температура воздуха постепенно начнет повышаться на всей территории Тюменской области.

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