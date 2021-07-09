Творческие мастер-классы, полезные лекции и спектакли ожидают гостей креативного пространства в Тюмени

| Фото: организаторов фестиваля "Джем" | Фото: организаторов фестиваля "Джем"

Творческие мастер-классы, игра "Мафия", полезные лекции и спектакли ожидают гостей креативного пространства Factura (Тюмень, ул. Володарского, 22) 10 и 11 июля.

Организаторы мини-фестиваля "Джем" каждые выходные июля и августа предлагают жителям и гостям Тюмени разные активности во дворике пространства.

10 июля тюменцы смогут увидеть спектакль-playbook для одного зрителя "Общее место". Основной тематикой дня станет семья и дети. Будут организованы дворовые игры, детский вокал. Пройдет лекция "Спорт в семье".

Посетителей "Джема" ожидает мастер-класс по росписи экосумок и футболок, танцевальный джем.

Более подробная информация о мероприятиях фестиваля в группе ВКонтакте и аккаунте в Instagram.

Анжела Лебедева