Выставку памяти фотографа Олега Орлова открыли в Тюмени его ученики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 работ тюменских фотографов представили на выставке, посвященной Году семьи, "Мир вокруг нас" в Центральной городской библиотеке. Традицию проводить такую экспозицию ежегодно заложил руководитель молодежной фотостудии "Истоки" Олег Орлов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор экспозиции Анастасия Гололобова.

"Решили с выпускниками студии, которая существовала до 2018 года во Дворце творчества и спорта "Пионер", продолжить традицию в память о нашем учителе. В прошлом году Олега Михайловича не стало, и мы впервые организовали событие без его участия. Надеемся, что фотовыставка останется в статусе ежегодной", - поделилась куратор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В экспозиции 2024 года представлены работы тюменских фотографов, любителей и профессионалов, отражающие главную тему. Каждый из авторов по-своему увидел семейный круг. Черно-белые и цветные снимки разнообразны по сюжету: семейное торжество, яркое событие, семейный портрет, прогулка - взгляд фотографа уловил и запечатлел мимолетное настроение момента и людей.

Анастасия Гололобова отметила, что для кого-то семья — это близкий круг родных людей, для других – сплоченный рабочий, творческий или спортивный коллектив. На фото видна широкая география: здесь и родная Тюмень, и суровый Север, и далекое южное море. Счастливые влюбленные пары и умудренное жизнью старшее поколение, жизнерадостные ребятишки, полные надежд выпускники и первоклассники.

"Связывает всех героев одно – незримая нить любви и доброты", - подчеркнула ученица Олега Орлова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участниками экспозиции стали люди разных возрастов и профессий, увлеченные искусством фотографии: выпускники фотостудии "Истоки", участники тюменского фотоклуба "Фоторегион", члены Тюменского отделения Союза фотохудожников России. Они же при поддержке Центральной городской библиотечной системы выступили организаторами мероприятия.

Посетить выставку можно до 15 июля в часы работы библиотеки на ул. Луначарского.

Инна Кондрашкина