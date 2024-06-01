Северянина с мефедроном задержали в Тюменском районе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, выходившего из леса, заметили инспекторы полка ДПС у д. Патрушева. Пешехода остановили для проверки документов. Парень заметно нервничал, правоохранители приняли решение провести досмотр.

В присутствии понятых в рюкзаке и кармане брюк жителя Когалыма полицейские обнаружили 22 свертка с порошком и электронные весы. Экспертиза установила, что злоумышленник 1990 года рождения хранил мефедрон весом более 12 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.