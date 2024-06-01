Коллектив Тюменской областной инфекционной больницы отметил 75-летний юбилей медучреждения

75-летие со дня основания отметило одно из старейших медицинских учреждений региона. Тюменская областная инфекционная клиническая больница прошла большой путь развития, накопив опыт успешного лечения, усилив материальную базу. "Это большая дата. За это время сменилось четыре поколения медицинских работников", - напомнил главный врач медицинского учреждения Марат Баширов.

Сегодня коллектив больницы внедряет современные методы диагностики и лечения, а также сохраняет традиции, созданные предшественниками. Именно коллектив инфекционной больницы первым оказался на передовой в борьбе с новым опасным вирусом.

"Когда в 2020 году все это началась пандемия COVID-19, все мы оперативно мобилизовались, - напомнил Марат Баширов. - Огромное спасибо правительству Тюменской области, депутатскому корпусу и департаменту здравоохранения. Вы все это прекрасно помните - поставки аппаратов инвазивной вентиляции, мониторов, расходников, медикаментов, сизов, которых не хватало".

Кроме этого, Марат Иванович выразил благодарность своим друзьям и коллегам главным врачам, главным специалистам, с которыми плечо к плечу занимались лечением и реабилитацией пациентов после COVID-19. Команду ветеранов медучреждения главврач поблагодарил за создание фундамента сегодняшних успехов Тюменской областной инфекционной больницы.

За 75 лет усилиями работников больницы на территории Тюменской области погашены более 60 вспышек массовых инфекционных заболеваний. В марте 2020 года в связи с пандемией новой в больнице был открыт моноинфекционный госпиталь и установлен компьютерный томограф.

Отметим, что праздничное мероприятие, посвященное юбилею больницы, проходило в формате научно-практической конференции в музее Словцова. Коллектив поздравили представители Тюменской областной думы, правительства области, департамента здравоохранения и гордумы.

Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова добавила, что в пандемию лаборатория медучреждения была на федеральном уровне признана одной из лучших в стране.

"Именно благодаря вашей работе, - отметила она. - Ещё хочу поблагодарить весь коллектив, потому что у вас минимальная ротация кадров, а это говорит о том, что вы именно те люди, которые выбирают такое сложное направление осознанно и понимая всю ответственность подхода к работе".

За время существования областной инфекционной больнице медицинскую помощь населению Тюмени и области оказывали более тысячи медиков. Сегодня здесь работает 43 врача, 113 сотрудников со средним медицинским образованием.

Зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик отметила, что в работе с инфекциями приходится много переосмыслять. "Но мы все точно знаем, что когда никто не может найти, почему человек болен, то путь ведёт только в инфекционную больницу, чтобы там определили, что происходит".

Также Наталья Александровна подчеркнула развитые в коллективе чуткость и расположение и желание помогать. По ее словам, как раз это и есть залог преемственности поколений, а также правильного подхода при оказании медицинской помощи.

Александр Лабыкин, Николай Ступников