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Дипломы врачей, провизоров и медсестер получили 580 выпускников Тюменского медвуза

Общество, 12:42 08 июля 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

580 выпускников Тюменского государственного медицинского университета получили дипломы врачей, провизоров и академических медицинских сестер, сообщает пресс-служба вуза.

Поздравляя выпускников, декан лечебного факультета Татьяна Раева пожелала им реализоваться в профессии: "Хочется, чтобы вы видели те возможности, которые вам предоставляет жизнь и максимально их использовали. Не потеряйте на этом пути человечности, таких простых качеств как милосердие, умение понять, почувствовать другого человека".

В ближайшее время будущим специалистам предстоит пройти процедуру первичной аккредитации и получить допуск к профдеятельности.

10 июля в Тюменском государственном медицинском университете состоится также торжественная часть выпускного. Она пройдет в онлайн-формате на YouTube-канале Тюменского ГМУ. Начало в 12 часов.

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# врачи , выпускники , медсестра , ТюмГМУ

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