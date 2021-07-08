Дипломы врачей, провизоров и медсестер получили 580 выпускников Тюменского медвуза

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

580 выпускников Тюменского государственного медицинского университета получили дипломы врачей, провизоров и академических медицинских сестер, сообщает пресс-служба вуза.

Поздравляя выпускников, декан лечебного факультета Татьяна Раева пожелала им реализоваться в профессии: "Хочется, чтобы вы видели те возможности, которые вам предоставляет жизнь и максимально их использовали. Не потеряйте на этом пути человечности, таких простых качеств как милосердие, умение понять, почувствовать другого человека".

В ближайшее время будущим специалистам предстоит пройти процедуру первичной аккредитации и получить допуск к профдеятельности.

10 июля в Тюменском государственном медицинском университете состоится также торжественная часть выпускного. Она пройдет в онлайн-формате на YouTube-канале Тюменского ГМУ. Начало в 12 часов.