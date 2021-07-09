Тюменский Петрушка отметит 35-летие в театре кукол

| Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте

Авторский спектакль Ирины и Сергея Кузиных "Петрушка и другие петрушки" пройдет в Тюменском театре кукол 30 и 31 июля, начало в 12 часов. В эти дни театр отметит 35-летие со дня рождения тюменского Петрушки, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Во время спектакля зрители встретятся со знаменитым кукольным героем и многими другими театральными куклами-петрушками, которые будут петь, танцевать и разыгрывать для вас смешные сценки. Большая часть петрушек выступит на театральной ширме, но некоторые из них выйдут из-за ширмы к зрителям и поиграют с ними в разные интересные русские народные игры.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.