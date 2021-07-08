Пять тюменских выпускников получили 100 баллов по информатике и ИКТ

| Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте | Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте

Пять выпускников Тюменской области получили по 100 баллов на едином государственном экзамене по информатике и ИКТ. Это ученики тюменских школ №5, №92, областной физико-математической школы и один выпускник прошлых лет, сообщает региональный департамент образования и науки.

Всего ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году сдавали более 850 выпускников школ региона. Экзамен впервые проходил в компьютерной форме.

Третий год наблюдается прирост числа участников ЕГЭ по информатике, добавили в департаменте. Тюменских выпускников, которые выбрали этот предмет, стало на 150 человек больше. Это свидетельствует о росте интереса выпускников к специальностям, связанным с цифровыми технологиями и IT-направлением.